«ВАЗ» и Hyundai столкнулись в Нижневартовске - пострадали женщина и ребенок

Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Нижневартовске в минувшее воскресенье, 30 апреля. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 45-летний водитель «ВАЗа», поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 25-летней женщины.

«В результате происшествия два пассажира «Лады» - 39-летняя женщина и годовалая девочка - получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ребенок перевозился с нарушением установленных ПДД.

Всего за минувшие праздничные выходные в ХМАО произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили травмы.