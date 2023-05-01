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Акушерку Сургутского центра охраны материнства и детства признали лучшей в России

Лучшим акушером России стала сотрудница Сургутского центра охраны материнства и детства

Акушерку Сургутского центра охраны материнства и детства признали лучшей в России
Фото: vk.com/surgutkpc86

Во втором этапе Всероссийского конкурса профмастерства среди медработников со средним и фармацевтическим образованием лучшим акушером признали сотрудницу Сургутского центра охраны материнства и детства Екатерину Колесникову. Конкурс проводился по восьми номинациям, сообщила пресс-служба медучреждения.

«Лучшим акушером признали акушерку родильного отделения Сургутского центра охраны материнства и детства Екатерину Александровну Колесникову. Уже 16 год она работает в нашем Центре. В ее трудовой книжке одна запись. За эти годы она помогла появиться на свет сотням маленьких югорчан. В адрес Екатерины Александровны приходит много благодарностей от рожениц», – поделились в центре.

Напоминаем, ранее два врача Сургутского окружного центра охраны материнства и детства стали победителями второго этапа всероссийского конкурса докторов.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 71, комментариев: 0
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