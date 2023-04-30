Сотрудники Сургутского окружного центра охраны материнства победили во всероссийском конкурсе врачей

Два врача Сургутского окружного центра охраны материнства и детства стали победителями второго этапа всероссийского конкурса докторов. Отмечается, что всего в перечне было 27 номинаций. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Лучшим акушер-гинекологом признали Юлию Игоревну Майер, врача-гинеколога, гинеколога-ювенолога Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Ирина Геннадьевна Конарева, заведующая отделением консультативно-диагностического центра, врач-гинеколог Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства победила в номинации «За создание нового метода диагностики», – рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.