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В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая

Сургутянам представили обновленную маршрутную сеть общественного транспорта

В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая
Фото: siapress.ru, администрация Сургута

Обновленная маршрутная сеть движения общественного транспорта в Сургуте начнет действовать 1 мая. Так, в городе сократят дублирующие рейсы и введут новые, а также внедрят службу поддержки пассажиров и пересадочные тарифы. С запуском новой сети по городу будет курсировать 28 маршрутов, сообщили во время брифинга администрации.

«Было требование, чтобы маршрутная сеть была живой и подстраивалась под потребности жителей. Она не менялась порядка 20 лет, и за это время многое изменилось. Поэтому видим перед собой задачу − адаптивно изменять маршрутную сеть, чтобы жители города могли перемещаться из одной точки в другую в максимально короткое время», − отметил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Новую сеть спроектировали так, чтобы охватывать все районы города. В том числе и поселки Звездный, Лунный и другие, а также строившиеся новые микрорайоны, где не было организовано движение автобусов, либо были только маршрутные такси с малым количеством посадочных мест и без условий провоза детских и инвалидных колясок.

Планируется, что дублирование маршрутов снизится на 25%. Среднее время в пути уменьшится с 43 минут до 32 минут.

Отметим, что все автобусы также будут оснащены специальными валидаторами для работы пересадочного тарифа. Человек, оплативший проезд, в течение следующих 45 минут может пересесть на другой маршрут. При этом платить за проезд еще раз не потребуется. Для этого нужно повторно воспользоваться валидатором.

С новой маршрутной сетью можно ознакомиться на официальном портале администрации Сургута. Также жители города могут дать обратную связь и задать все интересующие их вопросы с помощью колл-центра (8 800 200 64 31, +7 (3462) 55 00 31). «Колл-центр – это постоянная структура, которая теперь будет работать всегда. Наибольшую активность сургутян мы ожидаем в течение мая. А в конце августа будем подводить итоги, и все вместе оценим, что получилось, и что не получилось», − подчеркнул глава ведомства.

Подробнее о новой маршрутной сети − в интервью siapress.ru.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 69, комментариев: 0
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