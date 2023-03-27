Сургут признан вторым среди городов ХМАО по числу выявленных наркопреступлений

Жители поселка Дорожный жалуются на наплыв закладчиков. Свою проблему они высказали депутату Дмитрию Нечепуренко, который, в свою очередь, поднял вопрос во время заседания комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Граждане стали все чаще замечать закладчиков в поселке Дорожный. Они на замечания реагируют агрессивно. Что с этим делать? Хотелось бы увидеть в поселках видеонаблюдение, хотя бы на основных точках. Женщины боятся, что эти люди применят к ним физическую силу. Ситуация очень острая», – подчеркнул народный избранник.

Представители УМВД Сургута пообещали взять данный вопрос на контроль и пообщаться с жителями удаленных поселков.

Согласно отчету, предоставленному полицией в ходе заседания комитета, Сургут занимает второе место в Югре по количеству выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. За прошлый год задокументировано более 500 нарушений, привлечено к уголовной ответственности более 170 человек, изъято из незаконного оборота более 24 килограмм «зелья».

Отмечается, что подростки также становятся участниками в незаконном обороте наркотиков. Всего за минувший год выявили 48 фактов совершения преступлений несовершеннолетними. Ни один из задержанных не являлся потребителем запрещенных веществ, а всего лишь хотели заработать.