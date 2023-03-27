Более 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выявили в Сургуте в 2022 году

Сургут оказался на втором месте в Югре по количеству выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, в 2022 году в городе зарегистрировали более 500 правонарушений, сообщили на заседании постоянного комитета Думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Нами задокументировано более 500 преступлений, привлечено к уголовной ответственности более 170 лиц, изъято из незаконного оборота более 24 килограмм зелья», − отметил начальник управления Министерства внутренних дел РФ по Сургуту Александр Глущенко.

Кроме того, в городе продолжается пресечение наркопритонов, фактов склонения к потреблению наркотиков и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

О том, что сейчас происходит с употреблением наркотиков в Сургуте − в интервью siapress.ru.