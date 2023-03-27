В 2022 году в Сургуте выявили 48 преступлений, совершенных несовершеннолетними

В 2022 году подростки Сургута совершили 48 преступлений. В основном они были пойманы на незаконном обороте наркотических средств, рассказали на заседании постоянного комитета Думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Ни один из задержанных несовершеннолетних не являлся потребителем наркотиков, а склоняясь к преступной деятельности они руководствовались мотивом «легкого заработка», − подчеркнул начальник управления Министерства внутренних дел РФ по Сургуту Александр Глущенко.

Отметим, что в прошлом году было пресечено более 1 500 административных правонарушений среди несовершеннолетних. Поставлено на учет 119 неблагополучных родителей.

Напоминаем, Сургут занял второе место в Югре по числу преступлений с незаконным оборотом наркотиков.