Врач-нарколог Сергей Зырянов – о борьбе с употреблением веществ и отношении к тем, кто попал в зависимость

Югра и Сургут прошли большой путь по борьбе с наркоманией, и успехи на этом поприще нельзя отрицать. Но проблема обострилась с наступлением пандемии и ее ограничениями, а также других факторов, негативно влияющих на благополучие граждан. Что сейчас происходит с употреблением наркотиков в нашем городе – рассказал и.о. замруководителя по организационно-методической работе Сургутской клинической психоневрологической больницы Сергей Зырянов.

– За первые два месяца 2023 года нашим учреждением выявлены 285 наркоманов и 294 человека с пагубным употреблением наркотических средств. За последние семь лет количество лиц с наркотической зависимостью стабильно снижалось, но за последний год оно выросло. Это обусловлено повышением уровня взаимодействия и профилактики с правоохранительными органами, которые выявляют людей с наркотической зависимостью, а судебная система выносит решения об их обязательной диагностике, обследовании, лечении и реабилитации. Поэтому количество лиц с пагубным употреблением наркотиков в статистическом учете растет.

– Как много среди них несовершеннолетних?

– В 2022 году было два несовершеннолетних наркомана, но их сняли с наблюдения, так как им исполнилось 18 лет и они перешли во «взрослую» группу. Из числа пагубно употребляющих психоактивные вещества было 12 подростков, из них на учете в настоящий момент продолжают наблюдаться пятеро.

– Как обстоят дела с реабилитацией?

– В нашем учреждении мы рассматриваем и проводим только медицинскую реабилитацию. К нам за этим обратились 26 человек, но из них восемь завершили реабилитацию, а 18 отказались. Еще 202 человека получили лечение на нашей базе, но проходить реабилитацию не согласились.

– В чем причина подобных отказов?

– Низкий реабилитационный потенциал, низкая мотивация пациентов, обусловленная сформированной зависимостью, плюс сроки – немногие готовы пойти на стационарную реабилитацию сроком 9-12 месяцев.

При необходимости мы взаимодействуем с учреждениями социального обслуживания, чтобы направлять пациентов на социальную реабилитацию. Также есть социально-ориентированные некоммерческие организации, которые добровольно прошли государственную сертификацию и также занимаются вопросами восстановления людей после наркотической зависимости.

– Есть ли у вас такая услуга, как анонимное освидетельствование на употребление психоактивных веществ?

– Вся специализированная медицинская помощь оказывается в соответствие с прописанными в законах и нормативных актах стандартами, процедурами, клиническими рекомендациями. И она не может быть анонимной. Все делается исключительно по документам – паспорту, полису, СНИЛС.

– Какую профилактическую работу вы проводите в связке с городской властью?

– Вопросы профилактики мы ведем в рамках междведомственного взаимодействия с соответствующими структурами, в Сургуте это – Центр медицинской профилактики. Также работаем с городским департаментом образования в части раннего выявления случаев, связанных с употреблением психоактивных веществ, в школах. Там проводятся социально-психологические тесты, цель которых – выявить группы риска зависимого поведения. В нее попадают подростки, которые, может, не употребляли наркотики, но могут быть легко в это вовлечены, не найдут готовность отказаться, и так далее.

Мы также проводим медосмотры и встречи в рабочих коллективах. Совместно с Центром медицинской профилактики взаимодействуем с медицинским персоналом первичного звена – те, кто могут по долгу службы взаимодействовать с соответствующими пациентами. И работаем со СМИ – отвечаем на вопросы и запросы, пишем статьи, рассказываем о последствиях употребления наркотиков, и так далее.

– Что делать родственникам, если они понимают, что один из их близких попал в наркотическую зависимость?

– Вообще выявление самого факта зависимости – прерогатива медицинских специалистов, не следует ставить диагноз самостоятельно. Но если у человека есть подозрение, что его родственник употребляет психоактивные вещества или уже попал в зависимость от них, можно пойти на консультацию к психологу-наркологу. Наша участковая служба по этому направлению работает на 4 этаже на проспекте Набережном, 39, а подростковый психиатр-нарколог принимает на улице Каролинского, 11. То есть можно или записаться на прием, или прийти на место и попасть к специалисту в порядке живой очереди.

Важно помнить – любая медицинская помощь оказывается при согласии пациента. Наша задача – помочь человеку после того, как он к нам обратился. Поэтому задача родственников, если они поняли, что близкий человек употребляет наркотики, убедить его обратиться за квалифицированной медицинской и психологической помощью.

Проблема в том, что при ситуации, когда кто-то из членов семьи начинает систематически употреблять психоактивные вещества, формируются отношения созависимости. Это порочный круг, когда человек сначала употребляет наркотики, потом, когда веществ нет, он попадает в абстиненцию, и родные его жалеют, пытаются помочь, и в итоге он возвращается к норме, но в какой-то момент он по поводу или без вновь начинает заново. В этом случае точно нужно обращаться к специалистам, работать с группами анонимных наркоманов.

Затягивание этих решения может привести к тому, что человек под воздействием наркотиков может очень быстро психически деградировать. Он не будет понимать и признавать свою проблему, будет считать себя здоровым, но воля, память, мышление будут страдать, и чем дольше затянется процесс с выходом на лечение, тем сложнее будет оказать помощь и вернуть в социум.

– Становятся ли последствия употребления наркотиков более или менее тяжелыми для людей за последние годы?

– Повлиять на состояние, поведение и мышление человека могут различные химические соединения. Часть из них закон относит к психоактивным, или наркотическим, их оборот или серьезно ограничен, или вовсе запрещен. Другая часть веществ вызывает у людей токсическое опьянение. В зависимости от того, что употреблял человек, у него будут развиваться те или иные психические особенности.

Иногда наркотическое опьянение сопровождается излишним возбуждением, суетливостью, попытками куда-то идти и что-то делать. Иногда, напротив, вещества вызывают заторможенность, сонливость, смазанную и вялую речь. При наркотическом опьянении возможны мыслительные особенности – например, человек начинает ощущать эмоциональное тепло, благодушие, любовь к окружающим.

А бывает наоборот – происходит психомоторное возбуждение, и человек становится агрессивным, бросается на окружающих, либо проявляет аутоагрессию и может что-то сделать с собой. Случается и психотическая симптоматика, когда опьяненный веществами начинает видеть или слышать что-нибудь несуществующее, на фоне тревоги, депрессии и употребления наркотиками это может привести к развитию острого психоза. Все это состояния, когда человеку требуется медицинская помощь.

Если кто-то долго и систематически употребляет психоактивные вещества, у него возникает привыкание и зависимость. В этом случае при отсутствии наркотиков возникает абстинентный синдром, симптомы которого обратны от состояния опьянения. Например, если человек испытывал эйфорию и удовольствие от употребления психоактивных веществ, то при абстиненции от будет тревожным, злобным и агрессивным. Если наркотик вызывает сонливость и вялость, то его отсутствие может вызвать нарушение сна, тремор конечностей, а также соматические проявления – расстройство пищеварения, стула, появление тошноты и рвоты. Со стороны сердечно-сосудистой системы может быть повышение пульса, тахикардия, аритмия.

Более того, прием современных психоактивных веществ может попросту привести к тяжелому отравлению с летальным исходом.

– Такое часто происходит?

– Количество смертельных случаев от употребления наркотиков в Сургуте растет с 2019 года. В основном к этому имеет отношение такая группа веществ, как опиаты – они могут приводить к остановке дыхательного центра с летальным исходом.

Если говорить о социальном анализе подобных инцидентов, то на первом плане находятся граждане 36-45 лет, особенно, неработающие, имеющие только среднее или неполное высшее образование, по большей части не состоящие в браке, и на три четверти – сургутяне. Еще четверть приходится на приезжих с других территорий Югры или регионов России.

При поддержке администрации Сургут