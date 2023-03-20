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На Черной речке в Сургуте пропал дайвер

В Сургуте ведутся поиски дайвера, пропавшего на Черной речке

На Черной речке в Сургуте пропал дайвер
Фото: ru.freepik.com

В воскресенье, 19 марта, на реке Черная в Сургуте пропал дайвер. По предварительной информации, два горожанина занимались подводной охотой на ГРЭС-2 и договорились встретиться в определенном месте в назначенное время. Однако один из них так и не вернулся, сообщили «Вестнику» в пресс-службе МЧС России по Югре.

«В 20:30 часов в ЕДДС поступило сообщение о пропаже на Черной речке человека», − говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники МВД и Сургутского спасательного центра ведут поиски пропавшего дайвера.

Напоминаем, что ранее горожан предупреждали об опасности Черной речки.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 109, комментариев: 0
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