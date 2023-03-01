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При пожаре жилого дома в Белом Яре погиб мужчина

Житель Белого Яра устроил пожар в жилом доме

При пожаре жилого дома в Белом Яре погиб мужчина
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Накануне, 28 февраля, в поселке Белый Яр Сургутского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Есенина, 38. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире пьяного мужчины, который в итоге погиб, сообщила «Вестнику» начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина.

«В результате пожара погиб мужчина. По данному факту Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится процессуальная проверка. В настоящее время следователями во взаимодействии с органами дознания ГУ МЧС России по ХМАО-Югре выясняются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время проверки проведут пожарно-техническая экспертизу для того, чтобы установить причину возгорания.

Напоминаем, что ранее курильщик устроил пожар в многоквартирном доме в Кондинском районе.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 108, комментариев: 0
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