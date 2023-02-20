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В югорском поселке курильщик устроил пожар – эвакуировали более 20 человек

В многоквартирном доме в Кондинском районе Югры произошел пожар из-за курения

В югорском поселке курильщик устроил пожар – эвакуировали более 20 человек
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В поселке Междуреченском в Кондинском районе случился пожар в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 22 человека, из них четверо детей. Причина возгорания – неосторожность при курении, поделились в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Ночью двое граждан поселка Междуреченский, возвращаясь домой, заметили сильный дым из окон балкона многоквартирного жилого дома. Дверь в горящую квартиру была открыта и мужчинам удалось спасти женщину до приезда пожарных. Прибыв к месту вызова, газодымозащитники, проводя разведку задымленной квартиры, обнаружили на балконе мужчину без сознания», – рассказала инженер пожарной части пгт. Междуреченский Ксения Бакшаева.

При пожаре пострадали два человека – 60-летний мужчина и 66-женщина. Также повреждена комната одной из квартир площадью 12 квадратных метров. Всего спасено материальных ценностей на сумму три млн рублей.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 163, комментариев: 0
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