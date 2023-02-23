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В Сургуте за прошлый год отловили более 600 бездомных собак

В Сургуте отметили снижение численности бездомных собак

В Сургуте за прошлый год отловили более 600 бездомных собак
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте уменьшилось число бездомных собак. Так, по словам замглавы города Сергея Агафонова, в 2022 году отловили 620 безнадзорных животных, в 2020 – более тысячи. Информацию об этом озвучили в ходе заседания окружного оперштаба по обращению с животными без владельцев.

«В 2020 году мы отловили более тысячи безнадзорных животных. Их стерилизовали, чипировали, вакцинировали. Неагрессивных животных, как того требует законодательство, выпустили в естественную среду обитания. Уже в 2021 году было отловлено 735 животных, а в 2022 – 620. Мы видим системную работу и снижение численности популяции», — отметил чиновник.

Напомним, что в Югре с начала года зафиксировано четыре нападения бездомных собак на людей.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 81, комментариев: 0
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