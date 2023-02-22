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Четыре случая нападения животных на югорчан зарегистрировали с начала года

Чаще всего от укусов безнадзорных животных в Югре страдают дети до 10 лет

Четыре случая нападения животных на югорчан зарегистрировали с начала года
Фото: Рамиль Нуриев

С этого года в Югре зафиксировали четыре случая нападения животных на людей. В основном собаки покусали детей до 10 лет. Об этом сообщили на первом очном заседании окружного оперштаба по обращению с животными без владельцев.

«Ветслужба с этого года ведет карточку покусов. Первая запись от 2022 года – девочка из Мегиона. Ее укусили за лицо. История не закончилась, пластические операции идут с определенной периодичностью, пока она не повзрослеет. И муниципалитет будет это все выплачивать. Прокуратурой был предъявлен иск. Администрация Мегиона первые 400 тысяч выплатила, – рассказала заместитель губернатора Югры Ольга Литова. – Откуда они берут эти деньги? Понятно, что первично они будут выплачены из бюджета. Однако деньги должны идти из кармана виновных лиц. Такая практика уже формируется в округе».

Нападения безнадзорных животных зарегистрировали также в Югорске и поселке Солнечный. Во всех случаях югорчан кусали чипированные собаки. По словам замгубернатора, одна из причин подобных случаев – незаключенный контракт на отлов.

Сейчас муниципалитеты должны пересмотреть график рейдов и фиксировать животных на самовыгуле. Штрафы за них могут стать финансовым источником содержания бездомных собак в приюте.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 79, комментариев: 0
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