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В СОКБ открыли новое онкологическое отделение

В Сургуте организовали новый стационар на 25 коек для лечения онкологии

В СОКБ открыли новое онкологическое отделение
Фото: СОКБ

В Сургутской окружной больнице открыли новое онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №2. Стационар рассчитан на 25 коек, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Отделение организовано с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи пациентам по профилю «онкология». Задачи – проведение противоопухолевой лекарственной терапии, а также диагностических исследований пациентам с установленным диагнозом – злокачественное новообразование», – добавили в СОКБ.

О том, как борются с онкологией в Сургуте – в материале siapress.ru.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 87, комментариев: 0
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