Глава окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница» – о борьбе с раком, рецидивах и профилактике

Ежегодно в этот день, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. Его цель – привлечь внимание к одному из самых серьезных заболеваний, которое занимает второе место среди причин смертности населения, а также призвать всех людей к ранней диагностике. О том, как борются с онкологией в Сургуте – рассказал корреспонденту siapress.ru руководитель окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница», доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Алексей Аксарин.

– Сколько на данный момент больных раком в Сургуте? Какое количество новых выявленных случаев в 2022 году? Повысилась ли заболеваемость? Если да, то каковы причины роста?

– На январь 2023 года у нас на учете стоит 9 299 пациентов. Новых случаев злокачественных новообразований на 2022 год – 1 249. Заболеваемость постоянно растет. Это обусловлено тем, что население потихоньку стареет, а с увеличением возраста повышается и риск возникновения злокачественных новообразований. Это не единственный фактор роста, но один из основных. Единственное – в пандемию отметили стагнацию.

– Повлияла ли пандемия на выявление и лечение онкологии? Чаще ли стали выявлять запоздалые виды рака?

– Пандемия коронавируса повлияла на то, что некоторые наши пациенты с онкологией, которые заболели ковидом, к сожалению, быстрее ушли из жизни. Это сказалось на их общее количество. В целом, вся лечебная сеть была перегружена больными с коронавирусом, поэтому профилактически-диспансерные осмотры свели к минимуму. После окончании пандемии мы получили большое количество пациентов с запущенными злокачественными новообразованиями.

Отмечу, что сам коронавирус не повлиял на рост рака легкого. Но было и положительное воздействие: больным часто делали компьютерную томографию органов грудной клетки и выявляли онкологию на ранних стадиях. Подтверждено, что КТ – это единственный скрининговый метод, при котором можно на начальных этапах выявить рак легкого. М мы получили много пациентов, которые уже прошли лечение.

– Какие сейчас наблюдаются цифры по рецидивам онкологии? Смертности?

– Статистику по рецидивам никто не ведет. Нужно понимать, что рак – это хроническое заболевание. Поэтому риск рецидива есть у каждого человека с любой стадией. Чем выше стадия – тем выше риск. Есть такой критерий – «пятилетняя выживаемость». Это один из целевых показателей во всем мире: сколько пациентов после лечения и восстановления живут свыше пяти лет. Сейчас в Сургуте он составляет 55% из 100 больных с любой стадией, которые были продиагностированы пять лет назад и более. У этих людей есть шанс, что у них скорее всего больше никогда не будет рецидива.

Возобновление или прогрессирование болезни, конечно, бывают. Пациенты обязательно состоят на учете у онкологов, ходят на контрольные обследования для того, чтобы выявить возможные рецидивы и предпринять лечебные мероприятия своевременно.

Смертность в Югре рассчитывается на количество умерших на 100 тысяч населения. На сегодняшний день она составляет примерно 104 человек. В Сургуте этот показатель – 111 на 100 тысяч населения, то есть несколько выше. В Пыть-Яхе – 114 человек, в Сургутском районе – 72, в Нефтеюганске – 67, в Нефтеюганском районе – 62, в Когалыме – 21.

– Хватает ли препаратов и оборудования для лечения рака?

– Дефицита лекарственных препаратов мощного не было. Хотя большинство современных лекарств, к сожалению, выпускаются из-за границы. В начале прошлого года в Югре сделали определенный запас, и у нас все было в наличии. Сейчас более-менее поставки налажены. Препараты есть для лечения. Дефицита какого-либо лекарства для определенного вида рака мы не наблюдаем.

– Ранее в СМИ писали, что в аптеках ХМАО исчез важный препарат для больных раком – «Тамоксифен». Действительно ли это так?

– Может и были трудности с поставками этого препарата в какой-то период времени. Надо пояснить, что нет одного лекарства, которое лечит только один конкретный вид рака. Есть препараты, которые применяют для лечения десяти вариантов различных локализаций онкологии. Есть вариации, которые используются для конкретной формы рака, но при этом эта форма лечится еще и другими препаратами. Базовые препараты, часто применяемые при онкозаболеваниях, выпускаются сейчас в том числе и в России. Инновационные, особенно онкоиммунологические лекарства, за редким исключением выпускаются только за границей. Однако, возможность лечения есть любого рака. К тому же, уже в этом году один из онкоиммунологических препаратов будет выпускаться в РФ – «Пембролизумаб».

– Появились ли новые способы лечения рака в прошлом году? Инновационные технологии? На каких стадиях они применяются и насколько эффективны?

– Нельзя сказать, что что-то кардинально поменялось в течение прошлого года. В течение двух лет в нашем учреждении работает отделение, в котором можно использовать как диагностические методы по исследованию сосудистого русла, так и применять лечение – как при обычных заболеваниях сосудов или органов ткани, так и при опухолях, патологиях. Мы активно внедряем и используем методики с помощью рентгено-инвазивных хирургов, когда через сосуды доставляются лекарственные препараты непосредственно в очаг опухоли. И также используем так называемую эмболизацию опухоли, то есть перекрываем ей кровоток, чтобы ее уменьшить. Без помощи наших коллег мы бы не смогли в некоторых случаях выполнить оперативное вмешательство. То есть сочетание современных методик нам позволяет лечить большее количество людей, чем раньше.

Исследования проходят постоянно, их большое количество. Обычно они направлены на использование новых лекарственных препаратов или методик. И глобальным открытием можно назвать снятие иммуносупрессии. Другими словами – снятие блокировки собственной иммунной системы человека, которая по идее должна распознавать «плохие» клетки, в том числе раковые, и их уничтожать. Это называется онкоиммунология. Как я уже говорил, один из зарубежных препаратов теперь будет выпускаться и в России. Одна из теории возникновения рака состоит в том, что иммунная система организма перестает воспринимать поврежденные клетки и не уничтожает их. И тогда из этих клеток начинает развиваться опухоль. Эта методика лечения позволяет снять блокировку собственных иммунных клеток, лимфоцитов, чтобы они вырабатывали антитела и уничтожали эти клетки. Она используется и становится все шире и шире. Раньше она применялась только при меланоме, сейчас гораздо больше видов опухолей лечится этой методикой.

– Всем ли пациентам с онкологией необходима продолжительная психологическая помощь?

– Многие правильно и адекватно воспринимают новость о болезни. Конечно, это шок для любого человека. Есть те, кто начинает замыкаться в себе, бороться со всевозможными причинами, но рак уже возник. И здесь главное, чтобы человек из этого шокового состояния вышел, с этим может помочь психолог. Нужно как можно скорее совместно с врачом найти пути лечения и бороться с этой болезнью.

– В Сургуте наблюдается нехватка врачей, которые занимаются лечением онкологии?

– У нас на этой неделе открылось новое Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №2 БУ «Сургутская окружная клиническая больница». Пока есть небольшой дефицит. Однако в этом году совместно СурГУ будет выпущено из ординатуры шесть врачей-онкологов и я, надеюсь, что они придут к нам.

– Какой вид онкологии наиболее распространен в Сургуте? А среди женщин и мужчин?

– На первом месте стоит рак молочной железы, на втором – легкого и бронхов и на третьем – кожи. Если говорить отдельно по полу, то у женщин: рак молочной железы, кожи и толстой кишки. У мужчин – рак легкого, предстательной железы и толстой кишки. Несколько чаще болеют именно они, потому что, возможно, ведут нездоровый образ жизни, чаще подвержены воздействию токсичных и канцерогенных веществ. А в целом, больше всего пациентов среди пожилых людей – от 60 до 70 лет.

– Что самое эффективное в профилактике рака?

– Надо сразу разделить, что есть три уровня профилактики: первичная, вторичная и третичная. Первичная профилактика – для того, чтобы рак вообще не возник. Нужно вести здоровый образ жизни, стараться избегать канцерогенных факторов, в том числе курения, алкоголь, по крайней мере в больших количествах, постоянного или избыточного нахождения под солнцем или в солярии, а также других менее распространенных и агрессивных факторов, воздействующих на человеческий организм. И, конечно же, минимизировать стрессы по возможности.

Вторичная профилактика – направлена на раннее выявление уже возникшего рака. Поэтому обязательно ходите на диспансерные и профилактические осмотры. А третичная профилактика уже касается врачей.