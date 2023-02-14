В школах и детсадах Сургута отмечают значительный рост числа педагогов-психологов

За последние пять лет число педагогов-психологов в Сургуте увеличилось практически в два раза. Сегодня в системе образования в этой должности работает 250 человек. Из них в детских садах – 104 педагога-психолога, в школах – 146, сообщили siapress.ruв пресс-службе администрации Сургута.

«За последние годы наблюдается значительное увеличение численности педагогов-психологов в образовательных учреждениях. Так в сравнении с 2019 годом их численность увеличилась почти в два раза», – отметили в ведомстве.

При этом, по состоянию на 1 февраля, в подведомственных образовательных учреждениях города были выставлены 11 вакансий педагогов-психологов.

Напоминаем, ранее в Югре ввели новую систему «ускоренных северных» для привлечения востребованных специалистов. В их числе – педагоги-психологи.