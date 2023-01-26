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«Двоится в глазах»: врачи Сургутской травмбольницы спасли зрение 65-летней пациентки

Сургутские врачи проводили два дня подряд операцию на головном мозге

«Двоится в глазах»: врачи Сургутской травмбольницы спасли зрение 65-летней пациентки
Фото: vk.com/aadobrovolskii

Нейрохирурги и рентгенохирурги Сургутской травмбольницы выполняли два дня подряд сложную операцию на головном мозге, чтобы спасти зрение 65-летней женщины. В общей сложности все манипуляции заняли 12 часов.

«Внезапно стало двоиться в глазах. С этой жалобой 65-летняя пациентка побывала у разных врачей и прошла многочисленные обследования. Оказалось, что за симптомом скрывается не офтальмологическая, а серьёзная сосудистая проблема – соустье в головном мозге артерии и вены. В частности, у пациентки от этого страдал зрительный нерв», – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Пациентка могла потерять зрение. Однако аномалия более страшна другим – она может спровоцировать внутримозговое кровоизлияние. Вместе с тем, операцию осложняло серьезное заболевание почек у пациентки. «Лечение заключается в эмболизации фистулы. Её закрывают, плотно утрамбовывая специальной спиралью. Главная сложность – подобраться к ней по сосудам. Рентгенохирургам важно отчётливо видеть их во время операции. Качественного изображения на мониторе добиваются контрастными препаратами, которые пришлось существенно сократить.При этом фистула оказалась одной из самых труднодоступных в клинической практике наших врачей», – добавил глава ведомства.

Через пять дней пациентку выписали домой с положительной динамикой.

Напоминаем, ранее в Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 98, комментариев: 0
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