Десятимесячного ребенка из Нижневартовска прооперировали и вернули желудок в брюшную полость

Хирурги детской больницы Нижневартовска провели уникальную операцию десятимесячному малышу с редкой аномалией. Ребенок мог лишиться желудка, однако врачи провели пластику диафрагмы и вернули орган в брюшную полость из грудной клетки. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Детские хирурги провели экстренную операцию – были рассечены «грыжевые ворота», освобожден и низведен в брюшную полость желудок и выполнена пластика диафрагмы. Ущемлению подвергаются до 20% всех диафрагмальных грыж, но ущемление желудка в грыже правого купола диафрагмы очень редкая патология. Сочетание нарушений грозило маленькому пациенту полной утратой желудка и тяжелыми нарушениями здоровья», – рассказала глава окружного Депздрава.

Отметим, что ребенок уже реабилитировался после операции и самостоятельно принимает пищу.