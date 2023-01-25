Житель Сургута продает на «Авито» старый телефон за большие деньги

Сургутянин разместил на «Авито» объявление о продаже сотового телефона фирмы Siemens, который был выпущен в 1990 годы. Его можно приобрести за 200 тысяч рублей.

«Этот мобильник имеет ценность для нашей семьи, но мы все равно решили его продать. Торг предусмотрен», – рассказал продавец «Вестнику». Он также отметил, что телефон был приобретен его папой в Москве и находится в хорошем состоянии. В комплект входит стакан для зарядки и две батарейки.

Напоминаем, югорчане начали продавать старые игрушки на фоне популярности фильма «Чебурашка».