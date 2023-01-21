Югорчане продают игрушки за большие деньги после выхода фильма «Чебурашка»

Жители Югры на фоне популярность фильма «Чебурашка» начали продавать на «Авито» старые игрушки. Так, одна из сургутянок разместила объявление о продаже Чебурашки из норки за 20 тысяч рублей. Об этом сообщает muksun.fm.

«Подойдет как на подарок, как на личное пользование. Покупали за 25000, чек в фотографиях прилагаю, продам за 20000», — пишет автор.

Отмечается, что есть варианты и подешевле. Чебурашку, который поет песенку из советского мультика, жительница Нижневартовска готова отдать за 1500. Другой экземпляр, который умеет читать старые сказки, в том же городе продают за 800 рублей.

Напомним, фильм «Чебурашка» стал самой кассовой лентой российского производства.