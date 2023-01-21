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В Сургуте продают Чебурашку из норковой шерсти за 20 тысяч

Югорчане продают игрушки за большие деньги после выхода фильма «Чебурашка»

В Сургуте продают Чебурашку из норковой шерсти за 20 тысяч
Фото: Авито

Жители Югры на фоне популярность фильма «Чебурашка» начали продавать на «Авито» старые игрушки. Так, одна из сургутянок разместила объявление о продаже Чебурашки из норки за 20 тысяч рублей. Об этом сообщает muksun.fm.

«Подойдет как на подарок, как на личное пользование. Покупали за 25000, чек в фотографиях прилагаю, продам за 20000», — пишет автор.

Отмечается, что есть варианты и подешевле. Чебурашку, который поет песенку из советского мультика, жительница Нижневартовска готова отдать за 1500. Другой экземпляр, который умеет читать старые сказки, в том же городе продают за 800 рублей.

Напомним, фильм «Чебурашка» стал самой кассовой лентой российского производства.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 96, комментариев: 0
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