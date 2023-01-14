В Сургуте проживает 401,5 тыс. человек: это официальные данные

Количество сургутян к концу 2022 года выросло до 401,5 тысячи — это официальные данные администрации города, приведенные в докладе по итогам социально-экономического развития за год. Количество горожан увеличилось на пять тысяч человек, или на 1,4 процента по сравнению с предыдущим городом, отмечают авторы исследования. Одна из причин — повышение уровня рождаемости.

«В 2022 году сохранялась тенденция положительного прироста постоянной численности населения города, обеспеченного как естественным, так и миграционным приростом населения, — говорится в документе. — Уровень рождаемости, на фоне отрицательной динамики по отношению к уровню 2021 года, в 1,9 раза превысил уровень смертности».

Прирост, судя по всему, будет продолжен: напомним, что только за первую неделю нового года в Сургуте родилось 95 малышей — siapress.ru сообщал об этом со ссылкой на президента Центра охраны материнства и детства Ларису Белоцерковцеву.