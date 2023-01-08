За первую неделю 2023 года в Сургуте родились почти сто малышей

Первая неделя у медиков Сургутского центра охраны материнства и детства выдалась горячей: родились 95 малышей, о чем рассказала президент центра Лариса Белоцерковцева. Из них 42 мальчика и 53 девочки, причем год стартовал с рождения именно девочки.

«Этот праздник по традиции принято встречать в кругу семьи, радуясь и прославляя рождение Спасителя, — написала Лариса Белоцерковцева в социальных сетях: статистику она поведала под Рождество. — Также важно в Рождество помогать тем, кто в этом нуждается. Профессия врача сама по себе предполагает помощь».

Отметим, что показатели рождаемости в центре растут год от года — так, в 2022-м на свет появился 7801 ребенок, что на 55 человек больше, чем в 2021-м.