Власти окончательно определились с местом строительства автовокзала в Сургуте

В Сургуте новый автовокзал решили построить на привокзальной площади. Он станет частью железнодорожного вокзального комплекса, сообщил глава города Андрей Филатов в соцсетях.

«Мы определились с местом строительства автовокзала. Согласно планам, он будет увязан с железнодорожным вокзалом и разместится с ним в едином комплексе логистики. Это решение, уверен, даст дополнительный импульс развитию этого района города, станет доминантой архитектуры и ядром будущего благоустройства. Привокзальная территория будет обустроена с учетом потребностей для пожилых людей и граждан с ограниченными физическими возможностями», – рассказал мэр Сургута.

Отметим, что во время визита губернатора Натальи Комаровой в Сургуте заключили соглашение между правительством Югры и ОАО «Российские дороги» о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2023-2025 годы. Реконструкция железнодорожного вокзального комплекса Сургута с учетом создания транспортно-пересадочных узлов также входит в этот документ.

Напоминаем, ранее этот вопрос обсудили на заседании Думы Сургута.