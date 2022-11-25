Стоянку на Ленина в Сургуте планируют огородить для безопасности пешеходов

В Сургуте рассматривают вариант размещения полноценного автовокзала на привокзальной площади в комплексе с проектом реконструкции ЖД. Это предложение было озвучено в четверг, 24 ноября, на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

«Сейчас рассматривается вариант создания полноценного транспортного пересадочного узла в комплексе с ЖД вокзалом с учетом его реконструкции. РЖД приняло это к рассмотрению, но пока ответа не поступало», – рассказал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Алексей Усов.

Депутаты отметили важность ответа со стороны РЖД и попросили взять этот вопрос на контроль. «Есть ли проект по РЖД с расчетом машиномест по нашим муниципальным, региональным нормативам, где должна быть соответствующая привязка к обороту, пассажиропотоку и так далее?» – уточнил депутат Владимир Болотов, чтобы определить, вместится ли автовокзал на этой территории.

Кроме того, на заседании народные избранники обсудили вопрос о законности и безопасности стоянки автобусов вдоль проспекта Ленина около остановки «УБР». Она выступает автовокзалом для восьми межмуниципальных и пригородных маршрутов. А также это удобная площадка, которая позволяет гостям города добраться практически до любой точки Сургута. «Можно сделать ограждение на этой парковке, обособит ее. Она там необходима и удобна, как жителям города, так и ее гостям. При этом, необходимы минимальные затраты, и это осуществимо в рамках наших полномочий в рамках благоустройства территорий», – отметил депутат Михаил Гринченко. Народные избранники единогласно согласились с этой идеей, чтобы организовать на участке безопасное движение пешеходов.

Отметим, что вопрос о строительстве автовокзала в Сургуте стоит уже более 15 лет. Ранее возведение важного для города объекта планировалось на грибоедовской развязке. Однако эта идея получила негативные отзывы от местных жителей.