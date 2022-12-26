Сургутяне смогут оценить продолжение «Аватара» в кинотеатрах

С 29 декабря по 11 января в Сургуте планируют прокат долгожданного фильма «Аватар: Путь воды». Экранизацию могут показать в кинотеатрах «Мир» и «Вершина», сообщается на сайте группы компаний «Интеркино».

«В прокате: с 29 декабря по 11 января. Указан планируемый период проката. Кинотеатр оставляет за собой право изменить его без предварительного уведомления», – говорится на сайте. Кроме того, в компании уточнили, что сейчас ждут разрешения проката фильма.

Напоминаем, почти 40% россиян стали реже ходить в кинотеатры из-за отсутствия зарубежных премьер.