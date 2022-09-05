Почти 40% россиян стали реже ходить в кино

После того, как голливудские мейджоры прекратили выпуск своих новинок в России, 39% российских зрителей стали реже ходить в кино. Больше половины зрителей – 54% – сохранили частоту походов в кинотеатры, еще 7% стали делать это чаще, чем в прошлом году. Это следует из данных исследования холдинга «Цифровое телевидение» и трекера «Кинозритель» (совместный проект аналитического агентства Wanta Group и Фонда кино), пишут «Ведомости».

Опрос проводился в июне в крупнейших городах по посещаемости кинотеатров – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. В нем приняли участие 1780 человек.

Начиная с марта крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили деятельность в России. Новые фильмы перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. В конце июня число работающих в стране кинотеатров на фоне отсутствия иностранных премьер сократилось более чем на треть. С проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры: из их библиотек начали пропадать старые зарубежные фильмы и сериалы.