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Депутаты Думы Сургута планируют и дальше контролировать очистку снега в городе

В Думе Сургута обсудили организацию очистки снега и его вывоз на полигоны

Депутаты Думы Сургута планируют и дальше контролировать очистку снега в городе
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжают обсуждать организацию очистки снега и его вывоз на полигоны. Эту тему затронули в четверг, 15 декабря, на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию. Обсуждение касалось и нового подхода в уборке, который предполагает качественное выполнение работ взамен количественному.

«В прошлом году у нас было много нареканий от жителей Сургута по уборке и вывозу снега. Даже был организован при главе города штаб, в котором мы также участвовали. Тогда депутаты говорили о том, что было бы хорошо заранее готовиться к обильным осадкам. Хотелось бы знать, предприняты ли меры по предотвращению прошлогодней ситуации?», – спросил председатель комитета Владимир Клишин.

Отметим, что всего на обслуживании в Сургуте находится почти четыре млн квадратных метров дорог, порядка 700 тысяч квадратных метров – внутриквартальных проездов и 600 тысяч квадратных метров – тротуаров. Содержанием этих территорий занимается восемь подрядных организаций.

«Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети осуществляются круглосуточно в соответствии с техническим регламентом. В первую очередь производится очистка от снега проезжей части и тротуаров на магистральных улицах общегородского значения с регулярным автобусным движением. Далее – уборка дорог районного значения и территорий жилой застройки», – отметила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова. Также из доклада следует, что на сегодняшний день на территории Сургута для складирования снега есть шесть полигонов.

«Не так давно мне удалось побывать в одном из крупнейших северных городов России во время снегопада. И, честно говоря, я еще раз порадовался, что живу и работаю в Сургуте. Действительно, качество уборки снега улучшилось. И новый подход должен себя оправдать», – поделился мнением народный избранник Богдан Гужва.

В дальнейшем депутаты продолжат контролировать очистку снега в городе. Они предложили включить их в специальную комиссию, которая раз в неделю проводит проверки.

Напоминаем, ранее сургутские власти представили интерактивную карту, с помощью которой можно следить за коммунальной техникой в режиме реального времени.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 60, комментариев: 0
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