Горводоканал устранил все последствия сбоя на магистральном водоводе

Вода в центре Сургута снова есть, и она снова хорошего качества: последствия недавнего сбоя работы на магистральном водоводе по проспекту Мира устранены. Как передает Горводоканал, за пятницу в адрес предприятия поступило всего четыре жалобы на ржавую воду, все они отработаны.

Ранее администрация города прогнозировала возможное ухудшение качества воды в микрорайонах ж/д и ПИКС, однако ни одной жалобы от населения этих районов не поступило. Также не востребованы оказались машины с питьевой водой, которые дежурили здесь.

Напомним, что сбой в работе водовода произошел накануне — поздно вечером в четверг, 1 декабря, об этом сообщал siapress.ru. На некоторое время часть сургутян осталась без питьевой воды.