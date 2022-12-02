В Сургуте ликвидировали последствия аварии на водоводе по улице Толстого

Сегодня утром, 2 декабря, на водоводе по улице Толстого Сургута устранили технические неполадки после аварии. Сейчас дома снова подключены к системе водоснабжения, сообщили в СГМУП «Горводоканал».

«Водовод функционирует в полном объеме. В целях профилактики ухудшения качества питьевой воды установлены проливы, которые минимизируют попадание осадка в водопроводную сеть и, как следствие, квартиры. На данный момент «Горводоканал» проводит круглосуточный мониторинг качества воды», – рассказали в ведомстве.

Ранее, с 22:00, дома по улице Толстого, 26 и Толстого, 16 были отключены от водоснабжения полностью до полного устранения повреждения. Ухудшение качества питьевой воды могло затронуть жителей микрорайонов ЖД и ПИКС.

Пострадавшие могут автоматически получить перерасчет, если дом находится на прямых договорах со СГМУП «ГВК». В ином случае – необходимо обратиться в свою управляющую компанию.