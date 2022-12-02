Микрорайон №2 Сургута вошел в проект комплексного развития территории. В течение пяти лет на его территории планируется построить свыше 35 тыс. кв.м. жилья. Площадь, предусмотренная под жилую застройку, составляет 1,38 га, сообщает пресс-служба администрации города.

«За пять лет застройщик должен возвести ориентировочно 35500 кв. м жилья, что составляет не менее 480 квартир. Первый этап застройки включает возведение двух многоквартирных домов. Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами», - говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с обязательствами по договору о КРТ застройщик обязан передать в муниципальную собственность безвозмездно не менее 200 кв. м жилых помещений с ремонтом. В дальнейшем эти квартиры передадут для расселения социальной группы населения, в том числе детей-сирот.

В ноябре власти Сургута заключили договор о комплексном развитии микрорайона № 1 с компанией «Брусника». Данные мероприятия реализуются в рамках Югорского стандарта комплексного развития территории, инициированного губернатором Натальей Комаровой.