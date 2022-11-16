Размер самого большого начисления имущественного налога составил 675 тысяч рублей

В Сургуте самое большое начисление имущественного налога составило почти 700 тысяч рублей. Его оплатит физическое лицо за самолет, рассказали в инспекции федеральной налоговой службы города.

«По поводу самого большого начисления: 675 тысяч рублей за самолет, принадлежащий физическому лицу. И 200 тысяч – на автомобиль», – отметили в ведомстве.

Отметим, что больше всего должников среди сургутян именно по транспортному налогу. Общая сумма денежных обязательств по этой категории составила 347 млн рублей (75,5%).

Напоминаем, что на 1 ноября 2022 года задолженность по имущественным налогам составляет 327 млн рублей.