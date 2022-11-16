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Имущественные налоги сургутян могут пополнить бюджет города на 427 млн рублей

Сургутянам напомнили об уплате имущественных налогов

Имущественные налоги сургутян могут пополнить бюджет города на 427 млн рублей
Фото: unsplash.com

Жителям Сургута напомнили об уплате имущественных налогов до 1 декабря. Всего за кампанию 2022 года местный бюджет может получить порядка 427 млн рублей на благоустройство города, сообщили в инспекции федеральной налоговой службы.

«Глава Сургута в виде приоритетной задачи ставит повышение комфортности проживания наших горожан за счет благоустройства дворов и общественных территорий, увеличения безопасности на дорогах, ремонта трасс и полного устранения колейности. Все это возможно только при поступлении в бюджет соответствующих источников дохода», – рассказала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова. Она также отметила, что налог на имущество для физлиц и земельный налог поступают в местный бюджет в полном объеме, а транспортный – по нормативу 20%. Однако 80% также частично возвращаются из округа в виде субсидий на строительство и ремонт дорог.

Стоит упомянуть, что с прошлого года произошли изменения по налогу на имущество физлиц – с 2023 года ставка вновь составит 2%. Ранее ее снизили до 0,7% из-за пандемии. Также в перечень дорогостоящих автомобилей дополнительно включили 87 марок и моделей. Кроме того, мобилизованным гражданам продлили сроки уплаты на три месяца после окончания призыва.

В Сургуте задолженность по имущественным налогам на 1 ноября составляет 327 млн рублей. С начала года она снизилась на 38,5%. Помимо мер принудительного взыскания, инспекция совместно со службой судебных приставов арестовали имущество на 9,6 млн рублей, из которых 3 млн – поступили в местный бюджет. А 365 жителям города ограничили выезд за пределы страны.

Напоминаем, все, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году – в материале siapress.ru.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 94, комментариев: 0
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