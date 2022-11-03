Представители ФНС по Сургуту отвечают на вопросы об имущественных налогах

С 1 сентября по 1 декабря по всей России, включая Югру и Сургут, идет сбор имущественных налогов с физических лиц. Это транспортный налог, а также налоги на имущество и землю. Все подробности о том, как начисляются эти налоги, как их платить и что будет, если этого не сделать — в эфире СИА-ПРЕСС с замначальника камеральных проверок 4 УФНС по городу Сургуту Лилией Эмировой и и.о. начальника аналитического отдела №1 УФНС по городу Сургуту Айстан Безоян.