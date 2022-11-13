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Форум «Комунада» для творческой молодежи пройдет в Сургуте

Трехдневная мастерская «Комунада» для молодых югорчан пройдет в Сургуте

Форум «Комунада» для творческой молодежи пройдет в Сургуте
Изображение: телеграм-канал "Югра Официально"

В Сургуте с 9 по 11 декабря пройдет трехдневная мастерская «Комунада». В ходе форума молодые люди смогут обрести друзей, получить новые знания и создать собственное комьюнити, обещают организаторы.

«Если тебе 14-35 лет, ты занимаешься танцами, графическим дизайном, уличным велоспортом, увлекаешься модой, электронной музыкой, современным искусством – регистрируйся по ссылке до 30 ноября. Развивай свои навыки вместе с единомышленниками!» - говорится в сообщении организаторов.

На форуме планируется обсуждение следующих идей и задач:

– как получить первый миллион на реализацию своего соцпроекта;

– как продвинуть себя и свое творчество через соцсети без вложений;

– как запустить свой бренд одежды, проработать ассортиментную матрицу, дизайн и заработать на этом;

– как снять экстрим-видеоконтент на смартфон;

– как создать запоминающийся дизайн и культурный код.

Организаторы мастерской отмечают, что количество мест ограничено, особенно для иногородних, а потому предлагают поторопиться с регистрацией.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 73, комментариев: 0
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