Трехдневная мастерская «Комунада» для молодых югорчан пройдет в Сургуте

В Сургуте с 9 по 11 декабря пройдет трехдневная мастерская «Комунада». В ходе форума молодые люди смогут обрести друзей, получить новые знания и создать собственное комьюнити, обещают организаторы.

«Если тебе 14-35 лет, ты занимаешься танцами, графическим дизайном, уличным велоспортом, увлекаешься модой, электронной музыкой, современным искусством – регистрируйся по ссылке до 30 ноября. Развивай свои навыки вместе с единомышленниками!» - говорится в сообщении организаторов.

На форуме планируется обсуждение следующих идей и задач:

– как получить первый миллион на реализацию своего соцпроекта;

– как продвинуть себя и свое творчество через соцсети без вложений;

– как запустить свой бренд одежды, проработать ассортиментную матрицу, дизайн и заработать на этом;

– как снять экстрим-видеоконтент на смартфон;

– как создать запоминающийся дизайн и культурный код.

Организаторы мастерской отмечают, что количество мест ограничено, особенно для иногородних, а потому предлагают поторопиться с регистрацией.