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Погорельцы из Сургутского района попросили губернатора помочь с переселением

Пострадавший после пожара дом в поселке Солнечный планировали расселить с 2019 года

Погорельцы из Сургутского района попросили губернатора помочь с переселением
Фото: "Центроспас-Югория"

Жители пострадавшего после пожара двухэтажного дома по улице Юности, 1 в поселке Солнечный обратились за помощью к губернатору Югры Наталье Комаровой. По их словам, они ждут переселения еще с 2019 года, а местные власти не предпринимают никаких мер даже после очередного возгорания. Видео с обращением опубликовали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«У нас в доме живут и инвалиды, и семьи с детьми. Почему мы должны страдать?» – пожаловались жильцы. Отметим, что после пожара их разместили в спортивных залах. И теперь они вернулись в свои квартиры, где отсутствует электричество и вода.

Вместе с тем, местные власти обещают приступить к работам в ближайшее время и обращают внимание на то, что дом планировали расселять в 2023 году. Жильцы обратились со своей проблемой к окружному правительству и намерены поселиться в палатках на улице.

Напоминаем, что при пожаре в аварийном доме погиб ветеран ВОВ.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 118, комментариев: 0
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