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​В Солнечном при пожаре в аварийном доме погиб ветеран ВОВ - прокуратура начала проверку

Прокуратура организовала проверку после гибели ветерана в аварийном доме в Солнечном

​В Солнечном при пожаре в аварийном доме погиб ветеран ВОВ - прокуратура начала проверку
Фото: "Центроспас-Югория" / vk.com

Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в двухэтажном жилом доме в поселке Солнечный Сургутского района. Во время возгорания погиб ветеран Великой Отечественной войны. В надзорном ведомстве отметили, что сгоревший дом был признан аварийным.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из аварийного дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», - говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

Пожар произошел 6 ноября на улице Юности в Солнечном. 50 жильцов удалось эвакуировать, в том числе 10 детей. В огне погиб 83-летний инвалид-колясочник (узник концлагеря), который не смог самостоятельно покинуть квартиру. Пострадала 44-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения средней степени, сообщили в «Центроспас-Югории». Причиной пожара, по данным спасателей, стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Аварийный дом был включен в программу по расселению на 2023 год, уточняют региональные СМИ.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 84, комментариев: 0
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