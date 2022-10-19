Романтик оставил приятный сюрприз своей возлюбленной и порадовал сотрудников травмбольницы Сургута

Врачи травмбольницы Сургута с утра сделали очень милую находку – кто-то приклеил к двери взрослой поликлиники букет роз и оставил записку для «Любимой Ириски».

«Уж не знаем, кто этот романтик и кто она, его любимая Ириска, но спасибо им обоим за улыбки на лицах пациентов и сотрудников. Быть добру! Всем хорошего дня и приятных сюрпризов!» – написали в своем телеграм-канале представители медучреждения.

Напомним, что сургутяне не в первый раз публично признаются в своих чувствах – так, годом ранее, некий горожанин в -30 градусов вытоптал на кольце по проспекту Ленина фразу «Аня, я тебя люблю».