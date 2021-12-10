Житель Сургута, вытоптавший любовное признание на кольце по проспекту Ленина, попал в объективы камер

Уличные камеры зафиксировали романтичный поступок неизвестного сургутянина: молодой человек на кольце по проспекту Ленина вытоптал фразу «Аня, я тебя люблю». По сообщению нижневартовского телеканала «Мегаполис», ролик был записан в ночь с 5 на 6 декабря, когда столбики термометров опустились до -30 градусов. Видимо, чувства к девушке согрели парня в сибирские морозы.

Отметим, что это не первый раз, когда югорчане показывают свою любовь на публику. В основном, сильная половина региона делает предложения своим избранницам в присутствии других. Например, в Пыть-Яхе полицейский попросил руки у своей возлюбленной прямо во время построения, а спортсменка Дарья Ходулина стала невестой на чемпионате в Ханты-Мансийске. В обоих случаях девушки ответили согласием.