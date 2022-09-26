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Сургутские фитнес-клубы оправились после пандемийных ограничений

В фитнес-индустрии Сургута отметили положительную динамику

Сургутские фитнес-клубы оправились после пандемийных ограничений
Фото: unsplash.com

В Сургуте фитнес-индустрия восстановилась после пандемийных ограничений. При этом, руководители некоторых спортивных организаций города отметили, что не столкнулись с проблемой возврата кредитов, которые они брали в локдаун на зарплаты сотрудникам.

«Окружное правительство нас услышали и повторного локдауна не было, хотя во многих городах закрывали спортивные клубы. В пандемию были предприняты меры поддержки для предпринимателей. Конечно, они не могли перекрыть все убытки, которые мы понесли, но для нас важна любая помощь, – рассказала руководитель тренажерного зала «Мастерская тела» Юлия Вишняк. – Очень хочется верить, что тяжёлые времена подходят к концу. Клиенты возвращаются. Многие переосмыслили отношение к своему здоровью. Ничего не могу сказать про всю Россию, но вижу, что новые спортивные залы открываются, значит все в фитнес индустрии налаживается. Про свой зал «Мастерская тела» хочу сказать, что вернулось практически 80% наших клиентов и идёт приток новых».

Управляющий ФК «World Class» Марат Зиннатулин также отметил, что работа центра восстановилась после ограничений. В целом, наблюдается положительная динамика, индустрия финансово окупается. А закрытие других спортивных центров в стране – это динамичный и нормальный процесс.

Отметим, ранее появилась информация, что в России могут закрыться 2,7 тысяч фитнес-центров к концу года или 35% от общего числа студий. Связано это с тем, что владельцы не могут вернуть кредиты, которые они брали во время пандемии на зарплаты, сообщали в Forbes.

Напоминаем, в прошлом году представители фитнес-клубов Сургута обратились к окружному правительству с просьбой не закрывать их во время возможного локдауна.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 24, комментариев: 0
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