Представители фитнес-клубов Сургута обратились к окружным властям с просьбой не закрывать их

Представители фитнес-клубов Сургута обратились к окружному правительству с просьбой не закрывать их во время возможного локдауна. По словам бизнесменов, они не выдержат прошлогодний сценарий, когда спортивные центры не работали около пяти месяцев. Также на встрече с представителями СМИ они обратили внимание на важную социальную ответственность – выплату заработной платы сотрудникам.

«Мы хотим выразить свою готовностью к сотрудничеству с органами власти. Хотим донести многие вещи, избежать тех ошибок, которые были допущены при введении прошлого локдауна. И первая причина этому даже не то, что мы потерпим убытки. Связана она с тем, что фитнес – это здоровье», – отметил директор ФК «Реформа» Александр Галюта.

Представители утверждают, что фитнес-клубы безопасны, они соблюдают все санитарные нормы – предварительно загружают залы и записывают клиентов, обеспечивают социальную дистанцию, измеряют температуру, предоставляют СИЗ, регулярно фильтруют воздух в помещениях и следуют требованиям Роспотребнадзора и постановлениям округа. Кроме того, они полностью согласны с введением системы персональных QR-кодов.

«После заболевания люди приходят к нам и восстанавливаются, даже после того же коронавируса. И, конечно, финансы – это неотъемлемая часть жизни, как все понимают. И когда нас в прошлом году закрыли на пять месяцев, предприниматели, которые связаны с фитнесом, были на грани выживания. Хотелось бы донести руководителям округа, что второй локдаун мы не переживем», – рассказала представительница фитнес-клуба «Мастерская тела» Юлия Вишняк.

Напомним, что 1 апреля 2020 года все общественные заведения в Югре, в том числе и фитнес-клубы, были закрыты постановлением губернатора Натальи Комаровой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Только спустя пять месяцев спортивные центры смогли открыть свои двери для посетителей, хоть и с ограничениями.

Отметим, что сегодня Наталья Комарова анонсировала введение в регионе новых ограничительных мер.