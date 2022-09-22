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​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу

Девушка из Сургута стала новой участницей известного реалити-шоу

​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу
Фото: friday.ru

Жительница Сургута попала в телевизор: заложница неблагополучного окружения и образа жизни пришла на проект «Новые пацанки», чтобы измениться и начать новую жизнь. Девушка зависима от запрещенных веществ и внимания окружающих. Протест и желание шокировать окружающих хорошо распознается во внешнем виде участницы. У нее напряженные отношения с матерью, и девушка часто вспоминает, как становилась жертвой насилия за малейшие проступки. На фоне этого молодая девушка начала пить каждый день.

На протяжении трех месяцев девушка будет жить с другими участницами в Школе Леди. В работе над собой девушкам будут помогать преподаватели школы – бессменный директор Лаура Лукина, эксперты по этикету Мария Третьякова и Татьяна Полякова, а также психолог Любовь Розенберг.

Также стоит упомянуть, что в июне бывшая участница этого реалити-шоу подверглась нападению таксиста в Нижневартовске, она попыталась перевести оплату водителю через приложение, но оно зависло. Тогда мужчина отобрал телефон и заблокировал двери, после чего сам попытался перевести деньги с её телефона, не отдавая владелице гаджет.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 110, комментариев: 0
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