В 95% случаев ковид у сургутян протекает в виде ОРВИ

На сегодняшний день в Сургуте проходит вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа. Так, в среднем от ковида прививаются около 700 взрослых в сутки. В августе эта цифра доходила лишь до 300 человек.

«Прививку от гриппа мы получили и для взрослых – «Совигрипп» и для детей и беременных – «Ультрикс Квадри». Они нашего производства, вакцины достаточно, – рассказал главврач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов. – Очень важно создать подушку безопасности для того, чтобы тяжелые штаммы гриппа, вызывающие сильные осложнения, не получили распространение. Мы должны вакцинироваться в течение двух месяцев». Он также отметил, что в наличие есть «Спутник-М», но его ставят не так активно. Всего привились более 1 600 подростков из Сургута.

Отметим, что в городе продолжается рост заболеваемости коронавируса. В сентябре количество пациентов в поликлиниках Сургута уже вторую неделю составляет более 2 400 человек. «Заболевание протекает достаточно легко, в 95% случаев заболевание в виде ОРВИ. В легкой форме в виде ринитов, воспаления носоглотки, температуры в течение двух-трех дней. Те, кто был вакцинирован, переносят заболевание тоже без осложнений», – отметил главврач.

Сейчас в поликлиниках наблюдается 2 300 человек, из них около 400 – это дети. Пожилых пациентов примерно столько же. В госпитале находится порядка 60 человек, около пяти – в реанимации. В первую очередь под пристальное наблюдение попадают беременные, дети до года и пожилые с заболеваниями.

«Сегодня я вакцинировался сразу и от гриппа, и от коронавируса. Самочувствие в порядке, чувствую себя нормально. Это вроде моя третья вакцинация от ковида, предыдущие переносил без осложнений. Вакцинироваться нужно, выработка коллективного иммунитета важна в это непростое время», – поделился председатель Молодежной палаты при Думе Сургута Никита Никешин.

Ранее в интервью siapress.ru главврач поликлиники №1 Максим Слепов рассказал о подъеме заболеваемости и вакцинации против ковида. Отметим, что на сегодняшний день Сургут лидирует по числу заболевших.