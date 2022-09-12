954 новых заболевших коронавирусом обнаружили в ХМАО за прошедшие сутки

954 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в 19 муниципалитете ХМАО за последние сутки. Из них 259 – в Сургуте, 156 – Ханты-Мансийске, 101 – Нефтеюганске, 98 – Нижневартовске. 230 889 случаев ковида зарегистрировано на территории региона за весь период.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 938, пневмония — 15, бессимптомно — 1» - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 9 860 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 230 889. Выздоровели за весь период 221 029 человек. Скончался 2 561 пациент.