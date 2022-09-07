В Сургуте на нескольких маршрутах автобусов ввели безналичную оплату

В Сургуте часть автобусов компании СПОПАТ перейдут на безналичную систему оплаты. Таким образом, из общественного транспорта пропадут кондукторы, однако за оплатой будут следить. Об этом рассказали в администрации города. По их информации, изменения коснулись маршрутов №1, 3, 5, 7, 10, 23 и 24. Это около 26 машин компании.

«В автобусах установили специальные валидаторы для оплаты за проезд по банковской карте. Пассажир прикладывает карту и получает на руки билет. Таким образом оплата проезда становится более удобной для жителей. Проезд оплачивается в одно касание, сокращая время на посадку и ожидание сдачи, а водитель не отвлекается на прием наличных», — сообщили в мэрии.

Контроль за оплатой проезда будет сохранен. Представитель контрольно-ревизионной службы при входе в автобус со своим терминалом будет сверять данные с терминалом водителя по количеству оплат. Далее будет проводиться проверка банковских карт граждан, находящихся в автобусе. Если пассажир провел оплату, то после того, как он приложит ее к терминалу контролера будет видна надпись «проезд оплачен». Если же появится надпись «проезд не оплачен», то придется заплатить штраф.