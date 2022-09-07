На благоустройство дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой» в Сургуте выделили 17 млн рублей

Строительство дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой» в Сургуте планируют завершить в октябре-ноябре этого года. Новый объект общей протяженностью 2 600 квадратных метров будет прилегать к уже завершенной набережной.

«Это первый этап дорожно-тропиночной сети в парке за Саймой. Он практически завершен. На втором этапе будем продолжать развивать дорожно-тропиночную сеть, а также осваивать прилегающие территории по инициативным проектам по желаниям жителей», – рассказал начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС» Алексей Мишин.

Всего на проект пешеходной дорожки выделили порядка 17 млн рублей. Срок гарантии нового объекта – 3 года. «В проект заложена тротуарная плитка, а также малые архитектурные формы в виде скамей, в том числе для маломобильным групп населения. Здесь также специально предусмотрен бесшовный стык, чтобы было удобнее спускаться к набережной», – добавила ведущий инженер МКУ «УКС» Анастасия Крюкова.

Помимо строительства дорожно-тропиночной сети, в парке «За Саймой» обустраивают спортивную площадку, за которую голосовали жители города, а также набережную с двумя участками.

Отметим, что территорию планируют и дальше застраивать новыми объектами благоустройства. Вместе с тем, власти Сургута будут рассматривать и предложения неравнодушных горожан. «Если проект будет уместным и не потребует вырубке зеленых насаждений, обязательно рассмотрим. К тому же, сооружение должно в первую очередь быть безопасным, эстетичным и приносить пользу, – отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов. – У нас есть большой проект на всю территорию парка. На следующий год уже запланировано строительство очередной спортивной площадки около проспекта Пролетарский за счет федерального бюджета».

Напоминаем, ранее глава Сургута Андрей Филатов предложил чаще организовывать приемные комиссии на объектах благоустройства.