Глава Сургута отреагировал на замечания по поводу благоустройства городских объектов

Глава Сургута Андрей Филатов предложил чаще организовывать приемные комиссии на объектах благоустройства. Такое решение связано с появившимися замечаниями по городским территориям, которые озвучили на штабе по строительству.

«Это дисциплинирует всех – и нас, и подрядчиков. Мы можем по ходу погружаться в ситуации и иметь свое собственное мнение и полное целостное представление. Если что-то не получается, есть преграды, чтобы раз в месяц коллег оповестили: «Идем на приемку». Пойдем, посмотрим, что там происходит. Это знаковые для города объекты», – отметил мэр.

Так, на штабе отметили, что в парке «За Саймой» небезопасно огорожена строительная площадка. Причем знаки о проведении работ также отсутствуют. «Мы отреагировали на замечания – написали подрядчику письмо, вызвали на совещание. Частично замечания по ограждению были выполнены. На данный момент подрядчик обещает в ближайшее время, день-два, оградить и остальную часть территории», – пояснил директор управления капитального строительства Сургута Александр Гребешок.

Кроме того, на некоторых объектах не хватает камер видеонаблюдения и отсутствует озеленение. Особенно в обсуждении выделили состояние террасы на набережной «За Саймой». Оказалось, что материал после монтажа частично поменял цвет из-за воздействия солнца и дождя. Решение есть – террасную доску обработают специальным раствором.

Напоминаем, что в Сургуте пройдет благоустройство шести объектов. Среди них – набережная и дорожно-тропиночная сеть в парке «За Саймой», парковая зона в микрорайоне 20А и рекреационные пространства в Западном жилом районе.