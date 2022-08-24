Бронзовым призером Всероссийской Спартакиады стал сургутянин Рахман Тавмурзаев

Сургутянин Рахман Тавмурзаев занял третье место на первой Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта. Спортсмен участвовал в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 63 килограмм.

«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 неоднократный участник соревнований различного уровня. Рахман мастер спорта России, а также бронзовый призер чемпионата Европы», – рассказали в администрации Сургута.

Напоминаем, ранее стало известно, что вартовчанин Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады по тхэквондо.