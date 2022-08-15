Олимпийский чемпион из Югры выиграл золото летней Спартакиады

Спортсмен из Нижневартовска Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады по летним видам спорта. Чемпион по тхэквондо выступил в категории 80 килограмм. В финале решающую схватку он провел с Рустамом Одинаевым из ЯНАО и одержал победу со счетом 15:2.

«Я остаюсь лидером в этой весовой категории как в России, так и в мире, и на каждом турнире стараюсь доказывать это, показывать красивые и зрелищные бои. Я уже не раз отмечал, что уровень российского тхэквондо выше европейского и выиграть чемпионат страны или Спартакиаду куда сложней, чем какой-то крупный европейский турнир. Уровень тхэквондо в нашей стране с каждым днем растет, появляются сильные ребята. Сегодня в финале бился со мной молодой парень. Он молодец, потому что выбил на пути сильных спортсменов, призеров чемпионата мира», – отметил Храмцов.

В общекомандном зачете команда Югры заняла 8 место.

Напомним, I Всероссийская спартакиада проходит в 12 регионах России с 10 августа по 2 октября. Участие в ней принимают 9200 спортсменов, а также 3800 тренеров и специалистов.