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​Главврач поликлиники Сургута объяснил расхождение статистики заболевших в прошлом году

Максим Слепов назвал разницу в статистике заболевших – опозданием в сборе информации

​Главврач поликлиники Сургута объяснил расхождение статистики заболевших в прошлом году
Фото: unsplash.com

Главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов рассказал почему в прошлом году статистика по количеству заболевших ковидом в Сургуте разнилась с цифрами, предоставленными Роспотребнадзором и Оперативным штабом Югры.

«Роспотребнадзор немного опаздывал со сбором информации, мы шли на опережения на 1-2 дня, поэтому цифры у нас расходились в единицах, в целом они соответствовали. Сегодня цифры, которые называю вам я и цифры, которые публикуются Роспотребнадзором и Оперативным штабом они один в один, просто наладили работу по статистике, поступлению информации из лабораторий в Роспотребнадзор. То есть, это были цифры Роспотребнадзора, я отвечал за свои цифры, сколько у меня наблюдается людей. Роспотребнадзор сейчас полностью организовал сбор информации от сертифицированных лабораторий, цифры стали очень аккуратны и достоверно сходиться. Дорабатываем, не все идеально сразу, особенно когда создается что-то новое. Теперь это все работает день в день», ‒ рассказал Максим Слепов.

Отметим, что ранее главный врач первой сургутской поликлиники заявил об эффективности введения сезонной вакцинации от ковида.


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Сегодня в 18:10, просмотров: 210, комментариев: 0
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