Максим Слепов объяснил разницу статистики заболевших ковидом в Сургуте и регионе

Еженедельно жителям Сургута озвучивали статистику заболевших коронавирусной инфекцией. Однако, цифры оказывались гораздо выше, чем официальные данные оперативного штаба региона. Главный врач поликлиники №1 Максим Слепов объяснил это тем, что оглашал число тех, кто находился на лечении в поликлиниках Сургута.

«Человек может болеть неделю, две недели, у него может быть положительный ПЦР. Поэтому цифра вполне может разниться с данными штаба. Они показывают количество выявленных, активных случаев, и им эту информацию предоставляет Роспотребнадзор. А я всего лишь давал цифру людей, находящихся на лечении в поликлиниках города Сургута, поэтому их значительно больше», – пояснил главврач.

Ранее, в начале декабря, Максим Слепов отметил, что суточный прирост заболеваемости ковидом в Сургуте сократился в 3,5 раза – с 350 в октябре до 100 новых случаев на последней недели ноября. Между тем, оперштаб не фиксировал таких больших цифр осенью.